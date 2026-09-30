Прошедшей ночью российская армия провела массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы в Киевской области, инфраструктуре порта Измаил, сообщает пресс-служба Минобороны.

Войскам удалось поразить центр обработки данных «Де Ново» в украинской столице. Он был одной из основных точек обмена интернет-трафиком. На объекте обрабатывали, хранили и передавали информацию в интересах противника.

Под удар попала и электроподстанция Киевская (населенный пункт Наливайковка в Киевской области), которая распределяла электричество для объектов военно-промышленного комплекса. Пострадали гидроэлектростанция Киевская (Вышгород), обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части области, тепловая электростанция Трипольская, которая давала электричество на объекты военной промышленности в южной части региона.

Кроме того, пострадал аккумуляторный парк хранения энергии в населенном пункте Гореничи. Данный объект Украина использовала для накопления электричества в интересах бесперебойной работы военных зданий и производств в Киеве и области.

В Одесской области под удар попал производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо.

На переходе на северо-западе Черного моря был поражен украинский сухогруз. Корабль доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

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