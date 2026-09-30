Воробьев: Подмосковье с первых дней участвует в восстановлении новых территорий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 30 сентября отмечается День воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подмосковье с первых дней участвует в восстановлении новых территорий.

Воробьев отметил, что за этой датой — судьбы миллионов людей, их семьи, дети, планы на будущее. Особенно важно помочь вернуть привычную мирную жизнь: работу школ и больниц, чтобы был свет, вода, дороги, и люди могли спокойно растить детей и строить планы.

«Подмосковье с первых дней участвует в восстановлении территорий. По поручению президента наши строители, инженеры, энергетики и коммунальные службы работают в Новоазовском округе, Макеевке и других населенных пунктах. За все время восстановили и построили около 1,5 тыс. объектов, только за прошлый год — порядка 400. Обновили школы и детские сады, столовые в образовательных учреждениях, дороги и мосты, коммунальную и энергетическую инфраструктуру», — написал губернатор в канале в МАКС.

Глава региона поблагодарил волонтеров. Проект «Доброе дело» стартовал в апреле 2022 года, его инициаторами стали подмосковные школьники. Он объединил тысячи неравнодушных жителей области.

«Сегодня в регионе работают 86 пунктов сбора помощи, а с начала проекта отправлено уже более 12 тыс. тонн гуманитарных грузов. Волонтеры собирают необходимое, плетут маскировочные сети, шьют теплые вещи, помогают военнослужащим, их семьям и жителям», — рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что эту работу будут продолжать — помогать восстанавливать дома и инфраструктуру, поддерживать семьи и быть рядом с теми, кому сегодня особенно нужна помощь.

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