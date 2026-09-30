Кондрашина сравнила расходы на уход за пожилыми дома и в пансионате

По данным Аналитического центра НАФИ и проекта «Деменция.net», 24% россиян сообщили, что среди их близких есть или были люди с диагностированной деменцией. Клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина в эфире радио Sputnik отметила, что пока пожилой человек сохраняет самостоятельность, родственники часто могут помогать ему сами.

В сентябре 2026 года одна из московских патронажных служб предлагала почасовую сиделку от 230 рублей в час, уход с проживанием — от 2400 рублей в сутки, или 72 тысяч за 30 дней. В московских вакансиях встречались предложения от 100–110 тысяч до 180–250 тысяч рублей в месяц. При тяжелом состоянии подопечного сиделке нужна подмена. Совокупные расходы на уход за человеком с деменцией оцениваются более чем в 240 тысяч рублей в месяц.

Базовое размещение в одном из пансионатов Москвы и Подмосковья стоило от 1800 рублей в сутки — около 54 тысяч за 30 дней. Уход за лежачими постояльцами начинался от 2100 рублей в сутки. В базовую цену входили проживание, питание, бытовое обслуживание, помощь с гигиеной, контроль приема назначенных лекарств, досуг, прогулки и присмотр при необходимости.

Кондрашина подчеркнула, что переезд нужен не всем. Если человеку требуется помощь лишь несколько часов в неделю, домашний уход может быть дешевле и комфортнее. При тяжелых нарушениях подвижности или деменции семье важно оценить стоимость безопасного круглосуточного ухода целиком.

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