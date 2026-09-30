«Русская Медиагруппа» представила модель развития бренда на саммите БРИКС+

«Русская Медиагруппа» представила на Саммите моды БРИКС+ подход к выходу бренда в новые категории: продукт должен отвечать запросам аудитории и иметь понятную экономическую модель.

Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина выступила на сессии о выходе брендов в смежные индустрии. По ее словам, новое направление нужно оценивать как часть долгосрочной стратегии, а не только как маркетинговый ход.

«Для успешного выхода в новую категорию важно проанализировать, соответствует ли она ДНК бренда. Также необходимо знать портрет своего клиента: понимать, насколько новый продукт впишется в сценарий его жизни, в какой момент он будет им пользоваться и какое УТП можно ему предложить. После этого нужно оценить экономику проекта и решить, будет ли это разовая маркетинговая акция или новое стратегическое направление развития бизнеса», — отметила Володина.

В качестве примера она привела бренд одежды и товаров для дома Monte Carlo, созданный под эгидой Radio Monte Carlo. По словам Володиной, он входит в экосистему вместе с событийными проектами, гастрономическими пространствами и технологическими продуктами. Эти направления привлекают аудиторию и партнеров и поддерживают устойчивость компании.

В дискуссии также участвовали представители индустрии моды из Намибии, Гватемалы, Беларуси и Азербайджана. Они обсудили развитие культурной инфраструктуры, связь новых категорий с культурой бренда, возможности розничной торговли и сотрудничество моды с другими индустриями.

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