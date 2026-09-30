Дипломат Захарова назвала выступления Лаврова в ООН «возвращением в реальность»

Лавров выступил на заседании Совета Безопасности и Генассамблее ООН. Захарова прокомментировала его заявления в эфире радио Sputnik.

«Реальность такова, что если кто-то реально, по-настоящему, фактически хотел мира, то это была наша страна. Этот мир она не ожидала в качестве некоего прекрасного далека, которое должно наступить, и просто нужно сесть и, зажмурившись, его ждать. Это были выработанные Минские соглашения. Многие сейчас делают все, чтобы обвинить Россию в том, что она не хочет мира. И многие говорят: „А зачем нужны были Минские соглашения?“ На веки вечные доказательством нашего стремления к миру как раз являются Минские соглашения», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Россия 7 лет добивалась выполнения этих договоренностей. Она считает, что соглашения были необходимы для сохранения целостности Украины после смен власти и погружения страны в хаос.

Захарова сообщила, что выступление Лаврова цитировали СМИ на всех континентах. По ее словам, министр напомнил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на которое большинство стран не отреагировало.

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