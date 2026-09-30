«У меня выхода не было»: россиянин помочился с балкона на гостей кафе в Тбилиси

В Тбилиси задержали россиянина за то, что он помочился с балкона прямо на посетителей кафе. Очевидцы вызвали полицию, сообщает Tbilisi Life .

Инцидент произошел в жилом комплексе Ортачала. Люди сняли происходящее на видео. По их словам, мужчина мочился и кричал «Слава России».

«Когда я начала снимать происходящее на видео, он сразу забежал внутрь. Он обвинил нас в том, что здесь вообще не должно быть столиков и кафе тоже не должно быть», — рассказала одна из девушек.

Дебошир объяснил свой поступок тем, что у него не было другого выхода, ведь туалет был занят. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

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