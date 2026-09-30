Индекс оливье: продукты для салата оценили в 770 рублей в сентябре 2026 года

Экономист Михаил Хачатурян рассчитал индекс оливье и оценил набор продуктов для салата в 770 рублей по ценам сентября 2026 года. Колбаса и майонез составляют больше половины этой суммы, сообщает Life.ru .

В примерную корзину Хачатурян включил 500 г картофеля за 45 рублей, 200 г моркови за 33 рубля, пять яиц за 90 рублей, 400 г маринованных огурцов за 80 рублей, банку горошка объемом 400 г за 67 рублей, 400 г вареной колбасы за 320 рублей и 250 г майонеза за 135 рублей.

Сумма указанных цен — 770 рублей. Расходы на 800 г салата, примерно на четырех человек, экономист оценил в 730–750 рублей. Он отметил, что цены зависят от магазина и региона.

По условной оценке Хачатуряна, с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года картофель подешевел примерно на 25%, а морковь подорожала на 35%. Яйца и маринованные огурцы прибавили по 15%, горошек — 20%, вареная колбаса — 10%, майонез — 12%. Снижение цены картофеля эксперт связал с хорошим урожаем, а рост цен на другие продукты — в том числе с затратами на сырье, хранение и логистику.

«Когда мы считаем общий индекс, важно не просто сложить проценты, а учесть вес каждого ингредиента в общей стоимости корзины», — подчеркнул Хачатурян.

Колбаса и майонез вместе стоят 455 рублей — больше половины корзины. Поэтому изменение их цен влияет на итоговую сумму сильнее, чем сопоставимое в процентах изменение цен на недорогие овощи.

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