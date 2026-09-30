«Это конец»: пассажиры рейса FlyDubai молились во время попытки захвата

Одна из пассажирок рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании FlyDubai рассказала, что люди на борту во время попытки захвата самолета молились и думали, что «пришел их конец».

«Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. <…> На протяжении всего инцидента мы молились и читали молитву „Шма Исраэль“. Самолет совершил экстренную посадку, и только после приземления мы по-настоящему осознали, что нам пришлось пережить», — поделилась женщина.

Сначала пассажиры услышали крики, а потом открылась дверь в кабину пилотов. Они увидели кровь и поняли, что кто-то ударил пилота ножом.

Одному из пилотов удалось перехватить управление и спасти 180 пассажиров от гибели. Именно во время борьбы и были переданы сигналы о враждебном захвате и незаконном вмешательстве. Судно развернули над Иорданией и направили в Саудовскую Аравию, Израиль поднял истребители для перехвата лайнера. Вскоре самолет успешно приземлился в Саудовской Аравии.

На данный момент известно, что один из пилотов был из Украины, второй — из России. Израиль расценивает произошедшее на борту рейса FlyDubai как террористический акт, сообщил журналист канала N12.

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