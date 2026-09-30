Суд вынес приговор по делу блогера Портнягина о легализации денег

Прокуратура Подмосковья добилась в суде обвинительного приговора в отношении блогера Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины, его друга и предпринимателя Алексея Николаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Мещанский горсуд Москвы вынес приговор. В зависимости от роли и степени участия блогер, его жена и Николаев признаны виновными в преступлениях по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

В суде установлено, что Портнягин в течение 2018–2021 годов фактически руководил деятельностью, связанной с консультированием по вопросам ведения бизнеса и управления. Для минимизации сумм налогов он продолжил деятельность от имени супруги и друга, у которых также есть статус ИП.

Через упрощенную систему налогообложения со ставкой 6% и допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей, подсудимые, получив доход в гораздо большем размере, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн рублей.

Кроме того, они через несколько финансовых операций легализовали еще более 15,3 млн рублей.

Супруги Портнягины с этой же целью купили апартаменты в Москве стоимостью свыше 7,3 млн рублей.

В феврале 2022 года Портнягина через посредников передала взятку замначальника управления строительства префектуры СВАО (300 тыс. рублей) за неисполнение служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, находящейся на улице Образцова в столице.

С учетом представленных гособвинителем прокуратуры области доказательств суд признал подсудимых виновными. Портнягина приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей, Портнягину — к 8 годам тюрьмы, с отсрочкой отбывания наказания, до достижения ее ребенка возраста 14 лет, штраф составил 3 млн рублей. Также Николаев получил 2 года лишения свободы, со штрафом 400 тыс. рублей, в соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

Портнягина арестовали в зале суда, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Деньги, которые были получены соучастниками в результате совершенных преступлений (22 млн 308 тыс. рублей), конфискованы и обращены в доход государства.

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