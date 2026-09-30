Самолет рейса Тель-Авив — Дубай удалось посадить благодаря счастливой случайности. На борту оказались другие пилоты, которые летели в командировку, сообщает Baza .

Ранее израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. В воздух подняли истребители. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Возможно, один из них пытался покончить жизнь самоубийством.

Пилоты-пассажиры помогли довести лайнер до аэродрома в Саудовской Аравии.

Об этом рассказали пассажиры. Они отметили, что один из пилотов, который изначально управлял самолетом, был ранен ножом.

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