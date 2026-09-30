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Подготовка к зиме: какие работы провели в Химках к отопительному сезону

В Химках завершилась подготовка к отопительному сезону. Коммунальные службы округа проверили и подготовили тепловые сети, котельные и центральные тепловые пункты. Пробные топки уже проведены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зоне ответственности ТСК «Мосэнерго» прошли масштабные работы: гидравлические испытания провели более чем на 500 км тепловых сетей, к сезону подготовили 106 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 21 котельную.

На девяти ЦТП выполнена реконструкция: установлены системы автоматического ввода резерва и плавного пуска, заменены насосы, теплообменники и запорная арматура. Для контроля теплоснабжения внедрена цифровая система удалённого мониторинга. Также модернизированы системы охраны на 99 объектах.

По инвестиционной программе 2026 года реконструировано 4,1 километра сетей. В частности, обновлён участок магистрали М‑25 (1,26 км), проведены работы на улице Репина (0,85 км) и улице 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и других территориях округа.

Для быстрого реагирования на аварии сформированы бригады, подготовлен запас материалов и оборудования, организовано круглосуточное дежурство.

Теплоснабжающие организации также провели противоаварийную тренировку — она помогла отработать действия при нештатных ситуациях.

Старт отопительного сезона запланирован на 1 октября. Запуск пройдет поэтапно: сначала отопление включат на социальных объектах, затем — в жилых домах.

Если в первые дни после запуска отопления в батареях появится шум или часть радиаторов останется холодной — это обычная ситуация из‑за воздуха в системе. Специалисты оперативно устраняют такие моменты в рабочем порядке.

Куда обращаться при возникновении вопросов: