Подготовка к зиме: какие работы провели в Химках к отопительному сезону
В Химках завершилась подготовка к отопительному сезону. Коммунальные службы округа проверили и подготовили тепловые сети, котельные и центральные тепловые пункты. Пробные топки уже проведены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В зоне ответственности ТСК «Мосэнерго» прошли масштабные работы: гидравлические испытания провели более чем на 500 км тепловых сетей, к сезону подготовили 106 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 21 котельную.
На девяти ЦТП выполнена реконструкция: установлены системы автоматического ввода резерва и плавного пуска, заменены насосы, теплообменники и запорная арматура. Для контроля теплоснабжения внедрена цифровая система удалённого мониторинга. Также модернизированы системы охраны на 99 объектах.
По инвестиционной программе 2026 года реконструировано 4,1 километра сетей. В частности, обновлён участок магистрали М‑25 (1,26 км), проведены работы на улице Репина (0,85 км) и улице 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и других территориях округа.
Для быстрого реагирования на аварии сформированы бригады, подготовлен запас материалов и оборудования, организовано круглосуточное дежурство.
Теплоснабжающие организации также провели противоаварийную тренировку — она помогла отработать действия при нештатных ситуациях.
Старт отопительного сезона запланирован на 1 октября. Запуск пройдет поэтапно: сначала отопление включат на социальных объектах, затем — в жилых домах.
Если в первые дни после запуска отопления в батареях появится шум или часть радиаторов останется холодной — это обычная ситуация из‑за воздуха в системе. Специалисты оперативно устраняют такие моменты в рабочем порядке.
Куда обращаться при возникновении вопросов:
- ТСК «Мосэнерго»: 8(495)225‑14‑33, доб. 2.
- Управляющая компания многоквартирного дома.