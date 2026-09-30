Трамп заявил, что Гейтс больше не говорит о гибели миллиарда человек из-за ИИ

Дональд Трамп заявил, что Билл Гейтс больше не предупреждает о гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, сообщает «Царьград» .

На брифинге Трамп рассказал, что накануне основатель Microsoft не высказывал прежних опасений по поводу искусственного интеллекта.

Ранее Гейтс предупреждал в телеинтервью, что развитие технологии может привести к событиям, жертвами которых станет миллиард человек.

Трамп назвал эти опасения мошенничеством и сравнил их с ожиданиями глобального потепления. По его мнению, искусственный интеллект, который он официально переименовал в «суперинтеллект», способен решать множество задач, в том числе медицинских.

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