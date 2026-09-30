Россияне стали чаще замечать подорожание мяса, сыра и кофе

Россияне стали чаще замечать рост цен на продукты, особенно на сыр, мясо и кофе. Об этом говорится в сентябрьском докладе Банка России, сообщает «Царьград» .

В докладе Банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях опрошенные также отметили подорожание колбас, сахара, соли, чая и птицы. Рост цен беспокоит их по большинству позиций опроса. При этом фрукты, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия респонденты стали упоминать реже.

Банк России отмечает: цены на продукты особенно сильно влияют на инфляционные ожидания населения, поскольку на продукты приходится значительная часть потребительских расходов.

По подсчетам на основе данных сервиса мониторинга «Ценозавр», средний рост цен на продукты в России за год составил 17%. Существеннее всего подорожали картофель (+16,7%), лук (+16,1%), капуста (+12,8%) и морковь (+12,7%).

Говядина подорожала на 6,9%, до 1027 рублей за килограмм. Из товаров в выборке подешевел только чеснок: на 12,1%, до 243,3 рубля за килограмм.

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