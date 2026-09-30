С14: пилот Flydubai пытался покончить с собой и совершил пикирование

Пилот компании Flydubai во время полета на рейсе Дубай — Тель-Авив решил покончить с собой во время полета. Он совершил пикирование на высоте 30 000 футов, сообщает издание С14 .

Данные о полете показывают вертикальное пикирование с огромной скоростью почти 1000 миль в час. С ним в кабине физически боролся второй пилот. Ему удалось перехватить управление.

Именно во время борьбы и были переданы сигналы о враждебном захвате и незаконном вмешательстве. После стабилизации полета пилот выполнил разворот, и борт смог приземлиться.

В результате этого ЧП летчиков отстранили от управления. По информации СМИ, командир экипажа — выходец из РФ, а второй пилот — с Украины.

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