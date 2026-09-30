«Это мерзость»: Рита Дакота уличила Собчак во лжи в интервью с Самойловой

Певица Рита Дакота прокомментировала интервью блогера Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак, где они обсуждали шелтер для помощи мамам, попавшим в трудную ситуацию, которому помогает артистка.

Собчак назвала участницу марафона Самойловой, которую она нашла в шелтере «Домик для мамы», профессиональной актрисой, зарабатывающей на образе многодетной мамы, которая также потом участвовала в «марафоне» Дакоты.

Как уточнила артистка, она не устраивает марафонов, а помогает шелтеру деньгами уже девять лет. Также она рассказывала об этой многодетной маме еще пять лет назад.

«Ксения Анатольевна, зачем вы врете и кидаете тень на всю мою многолетнюю благотворительную деятельность и порочите мою репутацию?» — написала Дакота в сторис в Instagram*.

По ее словам, даже в шутку нельзя говорить слово «афера» рядом с упоминанием шелтера и его подопечных, так как это подрывает доверие к благотворительной деятельности.

«Это просто мерзость», — подчеркнула певица.

При этом она добавила, что Самойлова и Собчак сняли три выпуска интервью на остросоциальную тему домашнего насилия и тирании, когда женщина с кучей детей вынуждена убегать от абьюзера.

«Но в отличии от Оксаны, у многих девочек в нашей стране нет денег, нет возможности, нет юридической помощи, крыши над головой. И единственное место, которое реально помогает в такой ситуации это шелтер „Домик для мамы“. И вместо того, чтобы дать на него ссылку, похвалить деятельность, как-то помочь финансово, девочки туда напихали кучу рекламы», — отметила Дакота.

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