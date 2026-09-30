30% россиян избегают неформального общения с коллегами

Треть россиян не обсуждают личные темы с коллегами, не делятся эмоциями и держат дистанцию на работе, сообщает «Вечерняя Москва» .

Опрос крупной группы компаний прошел по всей стране. Сотрудники, которые избегают неформального общения, считают его лишним в коллективе, связанном трудовыми отношениями.

Директор по персоналу Ольга Богданова отметила, что работодателям важнее производительность и умение решать нестандартные задачи, чем дружба сотрудников. По ее словам, компании иногда вводят правила для предотвращения конфликта интересов, в том числе из-за личных отношений. При этом сплоченность помогает команде работать слаженно и не требует дружбы.

Карьерный эксперт Гарри Мурадян считает, что хорошие личные отношения ускоряют принятие решений и выполнение задач. Однако, по его словам, из-за снижения прибыли компании реже тратят деньги на корпоративные мероприятия. Мурадян связывает дистанцию с возможной нелояльностью сотрудника, а Богданова отмечает, что ее причиной могут быть особенности характера, в том числе интроверсия.

По оценке Мурадяна, молодые сотрудники легче меняют работу, чем старшие поколения. Богданова добавила, что дружба между коллегами разного возраста возникает редко, но наставничество может их сблизить. Чаще отношения в коллективе остаются приятельскими.

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