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8 человек пострадали в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Восемь человек доставили в больницу после столкновения автобуса с грузовиком на трассе в Забайкальском крае, сообщает ТАСС .

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, сейчас медики проводят все необходимые обследования пострадавших.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю, спасатели помогали эвакуировать пострадавших в ДТП из транспорта. Они демонтировали конструкции автобуса и отключили аккумуляторную батарею.

Часть пассажиров была отправлена в Читу на микроавтобусе, остальные люди продолжили путь на частном транспорте.

Ранее два человека погибли в ДТП со школьным автобусом под Уфой.

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