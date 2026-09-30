8 человек пострадали в ДТП с автобусом в Забайкальском крае
Восемь человек доставили в больницу после столкновения автобуса с грузовиком на трассе в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, сейчас медики проводят все необходимые обследования пострадавших.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю, спасатели помогали эвакуировать пострадавших в ДТП из транспорта. Они демонтировали конструкции автобуса и отключили аккумуляторную батарею.
Часть пассажиров была отправлена в Читу на микроавтобусе, остальные люди продолжили путь на частном транспорте.
Ранее два человека погибли в ДТП со школьным автобусом под Уфой.
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