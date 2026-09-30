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Военные РФ нанесли мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Спецоперация

Мощные удары нанесены прошедшей ночью по украинской энергетической инфраструктуре, среди них ТЭЦ и ГЭС, сообщает SHOT.

ВС РФ выпустили по Киеву и области около 20 баллистических ракет, в том числе «Искандер-М» и сверхзвуковые «Ониксы».

Под российскими ударами оказались ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС. Также на некоторых объектах начались крупные пожары, в ряде районов отключили свет и воду.

Кроме того, армия уничтожила склад с боеприпасами в Голосеевском районе Киева.

Сильные взрывы этой ночью были слышны в Луцке, Кременчуге, Житомире, Ровно и других городах.

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