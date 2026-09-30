Три секунды — предел: эксперт назвал признак опасного перегрева зарядки

Зарядное устройство может заметно нагреваться во время работы, но при температуре выше 60-65 градусов его использование становится опасным. Если блок питания обжигает пальцы, его нужно сразу отключить от розетки. Об этом рассказал РИАМО Алексей Никитин, специалист по ремонту, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

«Небольшой нагрев зарядки — нормальное явление. При обычной работе корпус может нагреваться примерно до 45 градусов, а при быстрой зарядке — до 60. В этом случае адаптер будет сильно теплым или горячим, но прикасаться к нему все еще можно без боли», — объяснил специалист.

Как определить опасный перегрев

Сделать это в быту можно без термометра. Если блок питания невозможно держать в ладони дольше трех секунд из-за обжигающей боли, его необходимо отключить и больше не использовать до проверки.

На неисправность также могут указывать запах горелого пластика или изоляции, потрескивание, сильный писк или шипение. Еще один тревожный признак — изменение цвета пластика возле вилки или деформация корпуса.

Если зарядка начала неожиданно сильно нагреваться, лучше не пытаться самостоятельно разбирать адаптер или выяснять причину неисправности. Его стоит показать специалисту. При этом проблема может быть не только в самом блоке питания — причиной перегрева иногда становится неисправная розетка или проблемы с электропроводкой. Никитин отметил, что самостоятельно проверять их тоже не стоит: безопаснее обратиться к электрику.

Последствия перегрева

«Сильный и постоянный перегрев постепенно повреждает детали внутри адаптера. В какой-то момент это может привести к короткому замыканию, повреждению корпуса и появлению искр. Если рядом находятся шторы, постельное белье или другие горючие материалы, возрастает риск возгорания», — предупредил Никитин.

Специалист также не рекомендовал оставлять зарядное устройство в розетке без необходимости. Даже если смартфон к нему не подключен, адаптер остается под напряжением. При скачке напряжения в сети неисправный или дешевый блок питания может выйти из строя.

Чтобы снизить риск перегрева, не стоит накрывать зарядку или смартфон подушкой, пледом или одеждой во время зарядки. Тепло в этом случае хуже отводится, поэтому устройство нагревается сильнее. Также не следует пользоваться и кабелями с поврежденной изоляцией или заломами. В местах повреждения провод может нагреваться сильнее обычного.

«Лучше использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства проверенных производителей. В них предусмотрена защита, которая может отключить питание при опасном повышении температуры», — заключил специалист.

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