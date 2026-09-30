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Сергей Бурунов перестал платить за «усыновленного» в Подмосковье зубра Мухомора

Культура
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Фото - © Telegram/Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов бросил усыновленного в Приокско-Террасном заповеднике зубра Мухомора, он перестал платить за содержание после нескольких лет заботы, сообщает Mash.

Артист выбрал Мухомора для опеки в 2022 году. Это произошло во время экскурсии в заповеднике, когда ему предложили «усыновить» одного из трех зубров 2021 года рождения: рыжую Мугорку, активную Мунализу или ленивого Мухомора.

Сначала Бурунов регулярно навещал зубра, привозил ему яблоки с морковкой. Содержание животного обходилось в примерно 100 тыс. рублей в год.

В этом году актер перестал платить за зубра, чем удивил сотрудников заповедника. Они подтвердили это, но Бурунов комментировать данную ситуацию не стал.

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