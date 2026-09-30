Росгвардия начала проверять Джигана из-за информации о стрельбе

Росгвардейцы обзванивают стрелковые клубы, где появлялся певец, в основном они находятся в Московской области. Там запрашивается внутренняя статистика посетителя, время пребывания, сведения об оружии и предоставленных справках.

Еще специалисты выясняют, насколько рэпер был вменяем. Они уточняют, как Джиган себя вел и соблюдал ли правила. После стрельбы в доме узнают, каким образом он получил медсправки на хранение оружия и где проходил оружейную медкомиссию.

Для законного хранения оружия в РФ требуется разрешение от Росгвардии, которое выдается по месту жительства. Оружие владелец обязан хранить в запирающемся сейфе, и ключ должен быть только у него.

Ранее блогерша, бывшая жена рэпера Оксана Самойлова рассказала о своей жизни с Джиганом и заявила, что опасается за свою безопасность, хотя экс-муж находится в реабилитационной клинике, но он может покинуть ее в любое время, не завершив лечение.

О том, что известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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