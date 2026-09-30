Багреева: число посетителей на Портале поставщиков выросло на 60% за 8 месяцев

С начала текущего года Портал поставщиков посетили 2 млн уникальных пользователей, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Популярность портала поставщиков у бизнеса и государственных заказчиков растет. За восемь месяцев текущего года на ресурсе зафиксировали два миллиона уникальных посетителей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Свыше 80% — пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Свердловской и Нижегородской областей. Наиболее популярными у посетителей, помимо личного кабинета, стали разделы с котировочными сессиями и закупками по потребностям, единый реестр закупок, а также каталог стандартных товарных единиц», — поделилась Багреева.

Известно, что портал поставщиков расширяет географию своего присутствия. В 2026 году к нему подключилось пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«Росту посещаемости портала поставщиков способствует несколько факторов. Один из ключевых — присоединение новых регионов-заказчиков. Число учреждений, имеющих возможность закупать на платформе товары, работы и услуги, превышает 60 тысяч, а общее количество подключенных регионов в этом году достигло 48. Также на популярность портала влияет добавление новых сервисов и полезных функций, улучшение структуры и удобства навигации, интеграция с другими информационными системами и ресурсами», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает бизнесу со всей страны.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса.

В этом году Портал поставщиков стал победителем премии «Приоритет: Цифра — 2026» в номинации «ИИ в торговле и ретейле» за разработку сервисов нейросетевого распознавания товара по загруженному изображению и генеративного ИИ, который автоматически создает краткое содержание закупочной документации.