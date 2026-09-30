Психотерапевт объяснила, когда забытое слово становится поводом для тревоги

Если забытое слово позже вспоминается, пауза обычно не опасна. Если слово так и не удается вспомнить, стоит обратиться к врачу, сообщает «Вечерняя Москва» .

Психотерапевт Татьяна Языкова пояснила, что ощущение, будто слово «вертится на языке», возникает, когда мозг временно не может извлечь знакомое слово. Специалист работает в сети клиник «Андреевские больницы Неболит». Ее также представили как детского психиатра.

«С возрастом такие паузы случаются чаще — это естественный процесс, а не болезнь. Мозг работает чуть медленнее, но работает правильно», — отметила психотерапевт.

По словам Языковой, важный признак — возвращается ли забытое слово. При серьезных нарушениях может страдать не только память, но и способность человека осознавать собственную болезнь. Причины забывчивости бывают обратимыми, а также необратимыми или труднообратимыми, связанными с повреждением клеток мозга.

Языкова посоветовала не ставить диагноз по интернету и не игнорировать симптомы. Врач выяснит причины забывчивости и при необходимости проведет тест по Монреальской шкале (MoCA). Он занимает 10–15 минут. Раннее обращение помогает устранить обратимые причины, а при органических нарушениях — замедлить развитие болезни.

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