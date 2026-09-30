Есть несколько версий, почему люди могут романтически привязаться к неодушевленным предметам. Здесь играет роль и то, что предмет, в отличие от человека, не обладает эмоциями и чувствами, а значит — не может покинуть своего «партнера», сообщил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

Периодически становится известно о случаях, когда люди романтически привязываются к неодушевленным предметам. Например, в 1979 году шведка Эйя-Риитта Эклеф вышла замуж за Берлинскую стену. В Колумбии Кристиан Монтенегро в 2023 году женился на тряпичной кукле.

«Это люди с определенной степенью антропоморфизма. Им свойственно наделять чертами человека неживые предметы, испытывать к этому романтические чувства. А, что у них в голове, никто не скажет. Ну, наверняка какие-то расстройства есть. Это может быть боязнь и тревога, потери. Живой партнер-то — он со своими чувствами и с эмоциями, может уйти. А если ты с предметом вступаешь в отношения, он полностью твой, ты его можешь даже уничтожить, он же никуда не денется. Очень сложный вопрос для однозначного ответа», — сказал Шуров.

Он добавил, что версий для трактовки такого поведения может быть много. Некоторые полагают, что людям с аутизмом свойственно испытывать большую эмоциональную привязанность к неодушевленным предметам, нежели к живым людям.

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