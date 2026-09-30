Плесень, клещи и паразиты: чем может закончиться осенняя фотосессия в листьях

Вместе с листвой при подбрасывании ради красивого фото в воздух поднимаются споры плесени, пыль и бактерии, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции, сообщил РИАМО терапевт Матвей Ждан.

«Опавшая листва — это идеальная среда для плесени, грибов, личинок насекомых и клещей. При подбрасывании листьев в воздух поднимается взвесь из спор, пыли и бактерий, что может вызвать сильное раздражение дыхательных путей и аллергические реакции», — сказал Ждан.

Он предупредил, что контакт с листьями также может грозить аллергическими реакциями и грибковыми поражениями кожи, а для людей с ослабленным иммунитетом — инфекционно-воспалительными осложнениями.

«Во влажной листве могут сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты, особенно там, где выгуливают собак. Снизить вероятность „неблагоприятных последствий“ от осенней фотосессии поможет правильная одежда по погоде, выбор сухого, хорошо освещаемого солнцем места», — отметил врач.

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