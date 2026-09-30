Участник «Героев Подмосковья» Агафонов рассказал о ветеранах в управлении

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов рассказал о том, зачем ветераны нужны в системе управления. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в городском округе Балашиха.

По словам Агафонова, за несколько месяцев реальной работы его представление укрепилось и стало более конкретным. Агафонов отметил, что ветераны — это люди, привыкшие ставить интересы страны и людей выше личных. Они способны принимать решения в сложных ситуациях и брать за них ответственность. По его словам, им не чужды задачи, связанные с рисками и необходимостью добиваться результата любой ценой.

«Мы (ветераны СВО — ред.) можем привнести в систему системность, дисциплину и честность. Я хочу принести пользу городу, в котором живу, служить людям, и программа дала мне такую возможность», — заявил Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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