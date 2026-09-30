Самолет Дубай — Тель-Авив благополучно сел в Саудовской Аравии
Фото - © Alexei Tavix / Фотобанк Лори
Самолет авиакомпании Flydubai, который передал сигнал бедствия, благополучно приземлился в Саудовской Аравии, сообщают «Осторожно, новости».
Израильские СМИ сообщают, что ранее переданное сообщение о захвате самолета могло быть связано с дракой прямо в кабине между членами экипажа. Они и активировали соответствующий сигнал бедствия.
Пока что официального подтверждения этой информации нет.
Из-за этой ситуации были подняты в воздух истребители ВВС. Сейчас воздушное пространство Израиля снова открыто.
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