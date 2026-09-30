сегодня в 09:57

Самолет авиакомпании Flydubai, который передал сигнал бедствия , благополучно приземлился в Саудовской Аравии, сообщают « Осторожно, новости ».

Израильские СМИ сообщают, что ранее переданное сообщение о захвате самолета могло быть связано с дракой прямо в кабине между членами экипажа. Они и активировали соответствующий сигнал бедствия.

Пока что официального подтверждения этой информации нет.

Из-за этой ситуации были подняты в воздух истребители ВВС. Сейчас воздушное пространство Израиля снова открыто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.