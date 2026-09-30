USD
Доллар США
84,43
0.02 %
EUR
Евро
96,06
-0.19 %
CNY
Китайский Юань
12,58
0.11 %
TRY
Турецкая Лира
17,25
-0.20 %

Самолет Дубай — Тель-Авив благополучно сел в Саудовской Аравии

Происшествия
Alexei Tavix / Фотобанк Лори

Фото - © Alexei Tavix / Фотобанк Лори

Самолет авиакомпании Flydubai, который передал сигнал бедствия, благополучно приземлился в Саудовской Аравии, сообщают «Осторожно, новости».

Израильские СМИ сообщают, что ранее переданное сообщение о захвате самолета могло быть связано с дракой прямо в кабине между членами экипажа. Они и активировали соответствующий сигнал бедствия.

Пока что официального подтверждения этой информации нет.

Из-за этой ситуации были подняты в воздух истребители ВВС. Сейчас воздушное пространство Израиля снова открыто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.