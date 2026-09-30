Стремление постоянно улучшать результаты даже в собственных увлечениях может привести к тому, что хобби перестает выполнять функцию отдыха, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Хобби начинает напоминать работу, когда удовольствие подменяется эффективностью. Человек уже не просто бегает, а обязан улучшить темп; не рисует, а ведет таблицу работ для выставки; не учит язык ради интереса, а переживает из-за пропущенного дня перед тестом», — сказал Чепалов.

Он добавил, что в поведенческой психологии это можно описать как смещение подкрепления. Если раньше наградой служил сам процесс, то постепенно на первый план могут выйти цифры, результат, похвала, публикации или заработок.

При этом так называемый хоббимаксинг сам по себе не обязательно вреден. Амбициозному человеку может нравиться наблюдать собственный рост, а некоторые сознательно превращают увлечение в источник дополнительного дохода. Например, фотограф начинает брать деньги за съемки, а музыкант — выпускать треки по графику.

По словам психолога, проблема начинается тогда, когда такой отдых перестает восстанавливать человека, а сам он остается недоволен жизнью.

Когда отдых становится «непродуктивным»

У зумеров подобный подход может усиливаться из-за приложений с фиксацией результатов, игровых рейтингов, streak-серий и привычки публиковать свои достижения в социальных сетях.

«Возникает ощущение: если прогресс нельзя показать, то будто бы ничего и не произошло и это позор», — уточнил Чепалов.

При этом чувство вины за «непродуктивный» отдых само по себе не является диагнозом и может быть способом самомотивации. Однако постоянные мысли о необходимости заняться чем-то полезным даже во время отдыха — это повод обратить внимание на собственные установки.

«Если человек лежит с книгой и постоянно думает: „Я теряю время, надо хотя бы пройти курс повышения квалификации“, это уже сигнал присмотреться к перфекционистской установке: „Я ценен только когда эффективен“», — пояснил он.

По мнению Чепалова, многое зависит от того, чего человек хочет от занятия: стать заметнее, заработать, принести пользу другим или просто получать удовольствие.

«Полезный тест простой: „Если никто не увидит результат, и я никогда не заработаю на этом деньги, мне все еще хочется этим заниматься?“ Если да, хобби, скорее всего, осталось хобби», — заключил специалист.

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