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Войска России ударили по коммуникационному центру и порту на Украине

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности по территории противника, сообщает Минобороны РФ.

Под удар попали коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали военное производство.

Кроме того, пострадала инфраструктура порта Измаил.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выпустили по Киеву и области около 20 баллистических ракет, в том числе «Искандер-М» и сверхзвуковые «Ониксы».

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