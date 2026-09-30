Появились кадры графика резкого пикирования рейса Flydubai

Издание С14 опубликовало кадры с графика, на которых видно резкое и опасное пикирование, которое совершил борт компании Flydubai во время полета по маршруту Дубай — Тель-Авив.

Синяя линия иллюстрирует потерю высоты почти вертикально с уровня более 30 000 футов со скоростью 930 миль в час.

В этот момент в кабине пилотов происходила драка. По предварительным данным, один из них решил покончить жизнь самоубийством, а второй вступил с ним в схватку.

Одному из пилотов удалось перехватить управление и спасти 180 пассажиров от гибели. Именно во время борьбы и были переданы сигналы о враждебном захвате и незаконном вмешательстве. После стабилизации полета пилот выполнил разворот и вернулся в аэропорт.

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