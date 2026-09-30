Израильские СМИ сообщили, что пилоты рейса Flydubai, севшего в Саудовской Аравии, не были выходцами из России и Украины. Специальный корреспондент Александр Коц объяснил, почему мир изначально поверил в эту версию, пишет kp.ru .

Boeing летел из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами. Самолет подал сигнал о захвате, снизился более чем на пять километров и сел в саудовском Табуке.

Израильский 12-й канал первым сообщил, что в кабине подрались выходцы из России и Украины, а у второго пилота был нож. Имен и источника этих сведений канал не назвал. Авиакомпания не подтверждала национальность пилотов.

Позже издания Ynet и 14-й канал сообщили, что подозреваемый — пилот из Омана, а второй пилот — гражданин ОАЭ. Израильский 9-й канал также опроверг версию об их российском и украинском происхождении.

«(Ред. — Весь мир поверил в это), потому что лихорадка. Пятый год Украина гонит в мировую ленту одну температуру: любая драка, любой пожар, любой упавший самолет — продолжение фронта. Украинский сегмент подхватил вброс первым не случайно. А дальше вирус пошел по миру без всякого карантина — редакции от Берлина до Тель-Авива давно заражены от этого носителя. Потому что удивляться разучились. Фронт давно вылез из окопов — в порты, на трубы, на танкеры в нейтральных водах. В такой реальности поножовщина двух пилотов на высоте 10 километров выглядит не абсурдом, а очередной сводкой. И потому что этот борт — СВО в миниатюре. Сюжет понятен без перевода: украинец с ножом хочет угробить как можно больше людей, на пути встает русский. Получает клинок в бок, но держит удар и спасает пассажиров. Показательно, что ни одна редакция не задумалась, кто в этой истории с ножом. Роли раздали мгновенно. Так мир видит нашу войну — не по телемарафонам, а мозговой подкоркой», — высказался Коц.

Высокопоставленный израильский чиновник описал происшествие так: «Один пилот ударил ножом другого и пытается устроить 9/11. Захватить самолет и направить его на землю».

По данным израильских СМИ, второй пилот несколько раз ударил командира, после чего самолет начал резко снижаться. Пассажиры и экипаж проникли в кабину и остановили нападавшего.

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