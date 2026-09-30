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Смертельное ДТП на красный: байкер разбился в аварии с Mercedes в Зеленограде

Смертельная авария произошла на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Байкер проехал на красный свет светофора и врезался в Mercedes, сообщает «ЧП Зеленоград» .

Автомобиль двигался в сторону 17-го микрорайона, а мотоциклист 3 со стороны «Раздолья». Байкер ударился о правую переднюю сторону машины.

До приезда двух бригад скорой помощи ему помогали очевидцы, однако спасти мотоциклиста не удалось. По информации MSK1.RU, он скончался.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что мотоцикл получил серьезные повреждения от удара. По всей проезжей части валяются детали транспорта. На месте работают сотрудники ГАИ.

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