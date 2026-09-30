Боец Леший ликвидировал украинского военного в рукопашной схватке

Об этом рассказал командир отделения Иван Мамаев. Все произошло на Днепропетровском направлении СВО. После штурма и зачистки позиции военные РФ закрепились на ней, после чего Леший отправился по лесу, чтобы проверить обстановку и столкнулся с украинцем.

«Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», — уточнил Мамаев.

По его словам, бой продолжался около 3-5 минут. Когда сослуживцы Лешего прибыли на место, то столкновение уже завершилось победой россиянина.

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