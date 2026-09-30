Министр транспорта Израиля требует приостановить рейсы Flydubai в страну

Министр транспорта Израиля Мири Регев требует приостановить рейсы авиакомпании Flydubai в страну на фоне нападения на рейсе Дубай — Тель-Авив, сообщает РЕН ТВ .

Он обвинил авиакомпанию в нарушении соглашения, согласно которому пилотам из Омана нельзя было летать в Израиль.

«Flydubai нарушил соглашение, им не разрешили лететь в Израиль оманскому пилоту. В соглашении говорится только о пилотах из стран, с которыми Израиль имеет официальные отношения», — заявила Регев.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Злоумышленника скрутили пассажиры и члены экипажа.

Пострадавший командир воздушного судна получил тяжелое ранение, он находится на искусственной вентиляции легких, второй задержан правоохранителями.

Израильские спецслужбы рассматривают версию, что инцидент на борту самолета мог быть террористическим актом.

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