Новая выставка в Мытищах, приглашающая замедлиться

В экспозиции представлены работы последних пяти лет: акварели с видами Мытищ, серия «Прогулки по Сергиеву Посаду», этюды городов Золотого кольца — Переславля-Залесского, Суздаля, Ростова Великого, а также пейзажи Нижнего Новгорода, Коломны, Гороховца, Санкт-Петербурга и морские сюжеты. Произведения выполнены в технике акварели, масляной пастели и уникальной технике вырезания из бумаги.

На открытии Олеся Осипова провела творческую встречу: поделилась секретами мастерства, рассказала о любимых материалах и техниках, а также о проектах, которые вошли в экспозицию. Трогательным моментом стала встреча художницы с ее первым учителем Игорем Макаровым, который вспомнил, как Олеся пришла к нему в Дом пионеров учиться живописи в четырехлетнем возрасте.

«Выставка Олеси — это приглашение замедлиться и разглядеть красоту в привычных вещах, — отметил Игорь Васильевич. — Она обладает редким даром находить свет в обыденности, а не искать его где-то на стороне. Для наставника нет большей радости, чем видеть, как ученик не просто освоил мастерство, но и обрел свой уникальный почерк».

Выставка будет работать по 1 ноября.

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