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Напавший пилот на рейсе Flydubai был принят на эту должность менее года назад

Совершивший нападение на рейсе Flydubai пилот был принят на эту должность менее года назад, передает газета «Известия» .

Данную информацию распространил израильский канал номер 9.

Ранее один из пассажиров, летевших по маршруту Дубай — Тель-Авив, рассказал, что в результате ЧП с ножевым ранением пилот получил серьезную травму.

Израильские СМИ публикуют кадры, на которых, по предварительным данным, запечатлен пострадавший командир воздушного судна Flydubai.

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