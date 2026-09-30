Напавший пилот на рейсе Flydubai был принят на эту должность менее года назад
Совершивший нападение на рейсе Flydubai пилот был принят на эту должность менее года назад, передает газета «Известия».
Данную информацию распространил израильский канал номер 9.
Ранее один из пассажиров, летевших по маршруту Дубай — Тель-Авив, рассказал, что в результате ЧП с ножевым ранением пилот получил серьезную травму.
Израильские СМИ публикуют кадры, на которых, по предварительным данным, запечатлен пострадавший командир воздушного судна Flydubai.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.