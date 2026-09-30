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Кредиты не подешевели: почему россиянам придется ждать снижения ставок

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Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Что будет с потребительскими кредитами после паузы ЦБ по ключевой ставке, читайте в материале РИАМО.

Банк России впервые за 15 месяцев не стал снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Для рынка потребительского кредитования это означает паузу в ожидании быстрого удешевления займов: банки пока не получили оснований для заметного снижения стоимости кредитов, а заемщики стали осторожнее с новыми долгами и рефинансированием. При этом отдельные предложения банков выглядят значительно дешевле среднерыночных — но доступ к ним обычно связан с дополнительными условиями.

Почему кредиты не подешевели после снижения ключевой ставки

Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Решение Банка России от 11 сентября сохранить ключевую ставку на уровне 14% стало первым таким решением после продолжавшегося снижения ставки. Регулятор объяснил паузу усилением ценового давления: в июле и августе рост цен оказался высоким, в том числе из-за ситуации на рынке топлива.

На кредитном рынке снижение ключевой ставки в течение года уже отразилось на минимальных предложениях банков. Однако стоимость реально выдаваемых потребительских кредитов менялась иначе.

По данным, приведенным директором по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ириной Андриевской, средние ставки по выданным потребительским кредитам на начало августа оставались выше прошлогодних: по займам сроком более года — на 0,68 процентного пункта, а по кредитам до года — на 1,83 процентного пункта.

То есть сама по себе более низкая ключевая ставка еще не означает, что новый кредит для конкретного заемщика автоматически станет дешевле.

Как банки определяют ставку по кредиту

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Итоговый процент зависит не только от решения ЦБ. Банк оценивает конкретного клиента: его доход, долговую нагрузку, кредитную историю и другие параметры риска. Поэтому рекламная ставка и процент, который заемщик увидит в своем договоре, могут существенно отличаться.

Дополнительное влияние оказывает полная стоимость кредита — показатель, включающий не только проценты, но и другие расходы заемщика. По оценке «Выберу.ру», в сентябре предельные значения ПСК (полная стоимость кредита) по кредитам наличными в зависимости от суммы находились в диапазоне от 36,079% до 55,96%.

При этом с 1 октября Центробанк должен снизить соответствующие предельные значения в среднем примерно на 0,5–1%. Это создает условия для некоторого удешевления наиболее дорогих потребительских кредитов, хотя само по себе не означает резкого снижения ставок по всем предложениям.

Почему банкам приходится удерживать высокую стоимость кредитов

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Еще один фактор — стоимость привлеченных банками денег.

По словам Андриевской, летом население активно забирало средства из банков: за первые два месяца лета объем вывода средств оценивался примерно в 1,2 триллиона рублей. Чтобы остановить отток ликвидности, банки повышали привлекательность депозитов.

Доходность вкладов в крупнейших банках выросла с минимального уровня в конце июня до почти 13% в первой декаде сентября, по приведенной экспертом статистике ЦБ.

Для банков это означает более дорогой ресурс. Поэтому снижение стоимости кредитов оказывается ограниченным: финансовой организации необходимо одновременно привлекать деньги вкладчиков и выдавать займы с учетом стоимости фондирования и риска невозврата.

Почему заемщикам с большой долговой нагрузкой станет сложнее

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Отдельная проблема — рост числа обращений со стороны клиентов, которые уже имеют значительный объем долгов.

Если значительная часть дохода человека уходит на обслуживание действующих кредитов, банк рассматривает такого заемщика как более рискованного. В результате ставка может быть выше, а вероятность одобрения — ниже.

Одновременно Банк России использует макропруденциальные лимиты, ограничивающие долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С 1 октября для ряда потребительских кредитов ограничения ужесточаются: например, для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% установлен лимит 15%, а для наиболее закредитованной категории с ПДН выше 80% — 1% по соответствующей группе кредитов.

Это означает, что банки получают меньше пространства для выдачи новых займов людям, у которых значительная часть дохода уже уходит на погашение долгов.

Что происходит со спросом на кредиты в сентябре

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

После решения ЦБ сохранить ключевую ставку заемщики стали осторожнее.

По оценке «Выберу.ру», за первую половину сентября спрос россиян на кредиты и рефинансирование снизился примерно на 6% по сравнению с августом. Люди, рассчитывавшие на осеннее снижение ставок, столкнулись с тем, что ожидаемого быстрого удешевления кредитов не произошло.

При этом на рынке остается отложенный спрос. В течение длительного периода высоких ставок часть потенциальных заемщиков предпочитала отказаться от крупных покупок или перенести их на более поздний срок.

Теперь этот спрос продолжает существовать, но решение о новом кредите становится более осторожным: заемщики сравнивают предложения, ждут снижения ставок или пытаются найти специальные условия.

Почему рекламная ставка может оказаться намного ниже реальной

Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

На рынке сохраняются предложения с однозначными процентными ставками. Однако они обычно рассчитаны на заемщиков, готовых выполнить дополнительные условия.

Банк может предложить снижение ставки при оформлении страховки, платной услуги, подписки или при переводе зарплаты. В результате привлекательная цифра в рекламе не всегда означает такую же стоимость кредита для любого клиента.

По оценке «Выберу.ру», средний уровень ставок по кредитам наличными и программам рефинансирования в сентябре остается значительно выше рекламных минимальных значений — примерно в диапазоне 24–25%.

Поэтому при сравнении кредитов заемщику важно смотреть не только на крупную цифру в рекламном предложении, но и на ПСК, обязательные дополнительные продукты, размер ежемесячного платежа и итоговую переплату.

Что будет с кредитами до конца 2026 года

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

После сентябрьской паузы рынок оказался в ситуации ожидания. Быстрого снижения ставок в ближайшие недели участники рынка не закладывают.

По оценке Андриевской, дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от решений ЦБ и инфляции. Если регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, более заметное снижение стоимости кредитов может стать возможным позднее.

При этом сохранение высокой ключевой ставки означает, что банки продолжат осторожно подходить к снижению процентов по новым займам.

Для заемщика это меняет стратегию: сейчас особенно важно сравнивать не рекламные ставки, а полную стоимость кредита, оценивать собственную долговую нагрузку и отдельно просчитывать, действительно ли новый заем или рефинансирование дают экономию.

Таким образом, сентябрьская пауза ЦБ не остановила кредитование, но изменила ожидания рынка. Дешевые кредиты не исчезли из рекламы, однако доступ к минимальным ставкам становится все более зависимым от финансового профиля клиента и дополнительных условий.