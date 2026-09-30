Кредиты не подешевели: почему россиянам придется ждать снижения ставок

Что будет с потребительскими кредитами после паузы ЦБ по ключевой ставке, читайте в материале РИАМО.

Банк России впервые за 15 месяцев не стал снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Для рынка потребительского кредитования это означает паузу в ожидании быстрого удешевления займов: банки пока не получили оснований для заметного снижения стоимости кредитов, а заемщики стали осторожнее с новыми долгами и рефинансированием. При этом отдельные предложения банков выглядят значительно дешевле среднерыночных — но доступ к ним обычно связан с дополнительными условиями.

Почему кредиты не подешевели после снижения ключевой ставки

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Решение Банка России от 11 сентября сохранить ключевую ставку на уровне 14% стало первым таким решением после продолжавшегося снижения ставки. Регулятор объяснил паузу усилением ценового давления: в июле и августе рост цен оказался высоким, в том числе из-за ситуации на рынке топлива.

На кредитном рынке снижение ключевой ставки в течение года уже отразилось на минимальных предложениях банков. Однако стоимость реально выдаваемых потребительских кредитов менялась иначе.

По данным, приведенным директором по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ириной Андриевской, средние ставки по выданным потребительским кредитам на начало августа оставались выше прошлогодних: по займам сроком более года — на 0,68 процентного пункта, а по кредитам до года — на 1,83 процентного пункта.

То есть сама по себе более низкая ключевая ставка еще не означает, что новый кредит для конкретного заемщика автоматически станет дешевле.

Как банки определяют ставку по кредиту

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Итоговый процент зависит не только от решения ЦБ. Банк оценивает конкретного клиента: его доход, долговую нагрузку, кредитную историю и другие параметры риска. Поэтому рекламная ставка и процент, который заемщик увидит в своем договоре, могут существенно отличаться.

Дополнительное влияние оказывает полная стоимость кредита — показатель, включающий не только проценты, но и другие расходы заемщика. По оценке «Выберу.ру», в сентябре предельные значения ПСК (полная стоимость кредита) по кредитам наличными в зависимости от суммы находились в диапазоне от 36,079% до 55,96%.

При этом с 1 октября Центробанк должен снизить соответствующие предельные значения в среднем примерно на 0,5–1%. Это создает условия для некоторого удешевления наиболее дорогих потребительских кредитов, хотя само по себе не означает резкого снижения ставок по всем предложениям.

Почему банкам приходится удерживать высокую стоимость кредитов

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Еще один фактор — стоимость привлеченных банками денег.

По словам Андриевской, летом население активно забирало средства из банков: за первые два месяца лета объем вывода средств оценивался примерно в 1,2 триллиона рублей. Чтобы остановить отток ликвидности, банки повышали привлекательность депозитов.

Доходность вкладов в крупнейших банках выросла с минимального уровня в конце июня до почти 13% в первой декаде сентября, по приведенной экспертом статистике ЦБ.

Для банков это означает более дорогой ресурс. Поэтому снижение стоимости кредитов оказывается ограниченным: финансовой организации необходимо одновременно привлекать деньги вкладчиков и выдавать займы с учетом стоимости фондирования и риска невозврата.

Почему заемщикам с большой долговой нагрузкой станет сложнее

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Отдельная проблема — рост числа обращений со стороны клиентов, которые уже имеют значительный объем долгов.

Если значительная часть дохода человека уходит на обслуживание действующих кредитов, банк рассматривает такого заемщика как более рискованного. В результате ставка может быть выше, а вероятность одобрения — ниже.

Одновременно Банк России использует макропруденциальные лимиты, ограничивающие долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С 1 октября для ряда потребительских кредитов ограничения ужесточаются: например, для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% установлен лимит 15%, а для наиболее закредитованной категории с ПДН выше 80% — 1% по соответствующей группе кредитов.

Это означает, что банки получают меньше пространства для выдачи новых займов людям, у которых значительная часть дохода уже уходит на погашение долгов.

Что происходит со спросом на кредиты в сентябре

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

После решения ЦБ сохранить ключевую ставку заемщики стали осторожнее.

По оценке «Выберу.ру», за первую половину сентября спрос россиян на кредиты и рефинансирование снизился примерно на 6% по сравнению с августом. Люди, рассчитывавшие на осеннее снижение ставок, столкнулись с тем, что ожидаемого быстрого удешевления кредитов не произошло.

При этом на рынке остается отложенный спрос. В течение длительного периода высоких ставок часть потенциальных заемщиков предпочитала отказаться от крупных покупок или перенести их на более поздний срок.

Теперь этот спрос продолжает существовать, но решение о новом кредите становится более осторожным: заемщики сравнивают предложения, ждут снижения ставок или пытаются найти специальные условия.

Почему рекламная ставка может оказаться намного ниже реальной

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На рынке сохраняются предложения с однозначными процентными ставками. Однако они обычно рассчитаны на заемщиков, готовых выполнить дополнительные условия.

Банк может предложить снижение ставки при оформлении страховки, платной услуги, подписки или при переводе зарплаты. В результате привлекательная цифра в рекламе не всегда означает такую же стоимость кредита для любого клиента.

По оценке «Выберу.ру», средний уровень ставок по кредитам наличными и программам рефинансирования в сентябре остается значительно выше рекламных минимальных значений — примерно в диапазоне 24–25%.

Поэтому при сравнении кредитов заемщику важно смотреть не только на крупную цифру в рекламном предложении, но и на ПСК, обязательные дополнительные продукты, размер ежемесячного платежа и итоговую переплату.

Что будет с кредитами до конца 2026 года

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

После сентябрьской паузы рынок оказался в ситуации ожидания. Быстрого снижения ставок в ближайшие недели участники рынка не закладывают.

По оценке Андриевской, дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от решений ЦБ и инфляции. Если регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, более заметное снижение стоимости кредитов может стать возможным позднее.

При этом сохранение высокой ключевой ставки означает, что банки продолжат осторожно подходить к снижению процентов по новым займам.

Для заемщика это меняет стратегию: сейчас особенно важно сравнивать не рекламные ставки, а полную стоимость кредита, оценивать собственную долговую нагрузку и отдельно просчитывать, действительно ли новый заем или рефинансирование дают экономию.

Таким образом, сентябрьская пауза ЦБ не остановила кредитование, но изменила ожидания рынка. Дешевые кредиты не исчезли из рекламы, однако доступ к минимальным ставкам становится все более зависимым от финансового профиля клиента и дополнительных условий.