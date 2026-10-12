Стресс, паника: как современному человеку жить без онлайн-сервисов?

Смартфоны и интернет-сервисы плотно вошли в жизнь людей, и те с охотой переложили на гаджеты массу когнитивных функций, сообщила РИАМО клинический психолог Ирина Грекова.

По ее словам, появление смартфонов с обилием сервисов разительно упростило жизнь современного человека. Гаджет позволяет переложить на него массу рутинной нагрузки на память, психику, нервную систему.

«То есть мы спокойны, когда знаем, что в любой момент заглянем в телефон и получим ту информацию, которую не стали запоминать. К сожалению, бывают случаи, когда сети нет, связь не работает, а нам срочно надо куда-то прийти или получить информацию. Гаджет нам ее не выдает, а мы рассчитывали. Так появляется неопределенность, мы ощущаем потерю контроля над ситуацией. Пытаемся снова и снова открыть приложение, оно не работает и наш стресс усиливается», — сказала Грекова.

Как уточнила, специалист, в случае с навигатором человек может ощущать и дезориентацию, ведь далеко не каждый может спросить у прохожего на улице, как найти нужный адрес. И все это усиливает тревогу.

Она отметила, что чем больше функций, в том числе особенно когнитивных, человек переложил на смартфон, тем сильнее будет реакция, когда он стал бесполезным. Когда не получается вызвать такси, свериться с картой, посмотреть в интернете, то нужно самому экстренно включаться.

Вследствие чего гормоны стресса человека активно выбрасываются в кровь, а чем сильнее он нервничает, тем хуже ориентируется в пространстве. Грекова советует вначале прийти в себя, унять эмоции и начать решать возникшую проблему.

11 октября во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Сбой зафиксирован у многих приложений, в том числе у «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», «Магнита» и «Вкусно — и точка», «Додо Пицца».

Также ранее автоэксперт Максим Егоров напомнил в беседе с РИАМО, что заказать такси можно по мобильной связи, а уведомления получать по СМС от оператора, но нужно знать адрес назначения.

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