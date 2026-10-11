Сбой у «Магнита» и «Вкусно — и точка» произошел из-за атаки на дата-центр «Яндекса»
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Сбой в сетях «Магнит» и «Вкусно — и точка» произошел в результате атаки вражеских БПЛА на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области, следует из данных сервиса Downdetector.ru.
Также зафиксированы сбои в работе сервисов «Яндекса», сети фитнес-клубов DDX Fitness, сервиса по поиску недвижимости «ЦИАН», маркетплейса цветов Flowwow и др.
Большинство пользователей жалуется на сбой в работе мобильного приложения и личного кабинета.
Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия вражеской атаки устраняются.
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