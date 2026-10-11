Сбой у «Магнита» и «Вкусно — и точка» произошел из-за атаки на дата-центр «Яндекса» Спецоперация сегодня в 09:40 Фото - © Медиасток.рф

Сбой в сетях «Магнит» и «Вкусно — и точка» произошел в результате атаки вражеских БПЛА на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области, следует из данных сервиса Downdetector.ru.