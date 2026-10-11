Во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса»
Инфраструктура дата-центра «Яндекса» во Владимире повреждена при атаке БПЛА, его работа приостановлена, сообщили в Telegram-канале Yandex Cloud для оперативного оповещения о проблемах с доступностью сервисов и восстановлении их работы.
«Работа дата-центра полностью остановлена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.
На месте работают профильные службы. Они устраняют последствия инцидента.
Ранее инфраструктурные объекты центра обработки данных компании «Яндекс» в Калуге подверглись разрушениям в ходе налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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