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Во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса»

Происшествия

Инфраструктура дата-центра «Яндекса» во Владимире повреждена при атаке БПЛА, его работа приостановлена, сообщили в Telegram-канале Yandex Cloud для оперативного оповещения о проблемах с доступностью сервисов и восстановлении их работы.

«Работа дата-центра полностью остановлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

На месте работают профильные службы.  Они устраняют последствия инцидента.

Ранее инфраструктурные объекты центра обработки данных компании «Яндекс» в Калуге подверглись разрушениям в ходе налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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