сегодня в 11:57

«Яндекс» предупредил о сбоях в сервисах после атаки БПЛА на калужский дата-центр

Инфраструктурные объекты центра обработки данных компании «Яндекс» в Калуге подверглись разрушениям в ходе налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает РБК .

Представители цифрового гиганта уточнили, что инцидент привел к полному выходу из строя нескольких рабочих модулей площадки. В связи с техническими неполадками пользователи могут столкнуться с временной нестабильностью и перебоями в функционировании отдельных онлайн-сервисов экосистемы.

Специалисты компании в экстренном порядке ведут подсчет материального ущерба. Они устраняют последствия инцидента.

В «Яндексе» отдельно подчеркнули, что персонал не пострадал. Сохранение жизни и здоровья сотрудников остается ключевым приоритетом.

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