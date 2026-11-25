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ВС РФ поразили электроподстанции, локомотивы и сухогруз на Украине

Прошедшей ночью российские военные нанесли удары с помощью БПЛА по украинским объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, морским судам, сообщает министерство обороны России.

Пострадали электроподстанция 330 кВ в Запорожье и электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Зеленодольск Днепропетровской области. Оба объекта обеспечивали работу предприятий ВПК противника.

Под удар попали два железнодорожных локомотива в Днепропетровске. Эти поезда перевозили вооружение и военную технику.

Беспилотники поразили промышленное предприятие в населенном пункте Сновск Черниговской области. Там производили комплектующие для БПЛА.

Поврежден украинский сухогруз в порту Черноморск. Корабль доставил грузы военного назначения.

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