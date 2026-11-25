С раннего утра коммунальные службы округа Подольск устраняют последствия снегопада. В микрорайоне Кузнечики с 07:00 среды работают три трактора МТЗ и пять рабочих с лопатами.

Расчистка будет продолжаться до 17:00. Сначала снег чистят тракторами, затем вручную лопатами и после этого посыпают тротуары противогололедными материалами.

Начальник участка подрядной организации ООО «Зеленхоз» сказал, что расчистка началась с улицы Академика Доллежаля (дом 4), далее техника направится на улицы Генерала Смирнова и Генерала Стрельбицкого. Задействованы все улицы микрорайона Кузнечики.

К уборке в округе Подольск подготовлены 65 единиц малой механизации — снегоуборщики и мотощетки. На содержании общественных территорий планируется задействовать от 140 до 160 дворников и до 50 единиц спецтехники.

Также ночью трактор расчищал от снега привокзальную площадь. Ночные бригады работали в центральной части города, в отдаленных микрорайонах и частном секторе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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