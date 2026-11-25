До 60% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

За прошедшие сутки в столице выпало 15-27% от месячной нормы осадков, в Московской области — до 60%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что за сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ выпало 8 мм осадков, столько же в Тушине. На Балчуге зафиксировано выпадение 13 мм осадков, на метеостанции МГУ — 14 мм. Такой интенсивности осадки 24 ноября случаются один раз в 15 лет.

Синоптик добавил, что в Подмосковье самые сильные снегопады прошли на юге и востоке. Так, в Павловском Посаде и Михневе выпало 17 мм осадков, Серпухове — 19 мм, Кашире — 25 мм, или 60% ноябрьской нормы.

По его словам, информация по снежному покрову будет в 9 часов утра, но сейчас можно предположить, что высота сугробов в Подмосковье примерно от 2 см — на западе, до 25 см — на юге, а в Москве — от 8 до 14 см.

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