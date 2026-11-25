Ночная смена в Люберцах: коммунальщики чистят дороги и проезды от снега

В Люберцах коммунальные службы проводят масштабную уборку улиц. С помощью спецтехники чистят от снега проезжую часть и тротуары, после чего обрабатывают противогололедной смесью.

Водитель комбинированной дорожной машины Сергей Савин рассказал, что это уже не первая ночь, когда он и его коллеги выходят на противогололедную обработку. Проводят ее в основном в ночное время, когда автомобилей на дороге меньше.

У каждой бригады в Люберцах свой участок. Работают в паре, чтобы площадь захвата дороги была больше.

За ночь специалисты уже расчистили центральную часть Люберец, улицу 3-е Почтовое отделение и к 5:30 приехали в поселок Калинина.

Уборка будет продолжаться каждую ночь, пока на улицах не останется снега и наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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