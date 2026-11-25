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Труп со следами нападения медведя нашли в Омской области

В Тарском районе Омской области обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Труп нашли в лесном массиве возле деревни Малиновка. Его заметил местный житель.

У погибшего открытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы костей черепа.

«Предположительно, нападение медведя», — отметил собеседник агентства.

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