Труп со следами нападения медведя нашли в Омской области
В Тарском районе Омской области обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Труп нашли в лесном массиве возле деревни Малиновка. Его заметил местный житель.
У погибшего открытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы костей черепа.
«Предположительно, нападение медведя», — отметил собеседник агентства.
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