Возмущение мужчин вызвали отношения главных героев новой игры GTA 6 — Джейсон покупает Люсии цветы и продукты, ремонтирует дом и выполняет другие поручения. На просторах интернета произошел настоящий бунт инцелов, которые не согласны на матриархат в популярной игре. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин рассказал РИАМО, почему мужчины так бурно отреагировали на «бытовуху».

Молодые люди в соцсетях сравнивают игру с другим популярным симулятором — Sims. Якобы в GTA также приходится «во всем слушать сумасшедшую и наглую бабу». Мужчины уверены, что сценарий криминального боевика писали женщины.

Сюжет новой GTA и в чем суть возмущений

В центре сюжета — пара Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Они вместе участвуют в ограблениях и других криминальных авантюрах, но у них есть и вполне бытовая сторона жизни. Джейсон может покупать девушке цветы и продукты, приносить ей одежду, заниматься ремонтом дома, собирать мебель, отвозить ее на работу и выполнять другие поручения. В игре есть механика отношений: поступки Джейсона влияют на то, как Люсия к нему относится.

Именно эти эпизоды вызвали насмешки части мужской аудитории. Некоторые стримеры назвали игру «симулятором подкаблучника», «симулятором куколда» и «Grand Theft Errands» — то есть «великим симулятором поручений». Особенно возмущались заданиями купить продукты, подарить цветы и помочь девушке по дому.

«Мужчины этими делами (бытовыми — ред.) в жизни занимаются, а в игру заходят отдохнуть от бытовухи и делать то, что в реальной жизни нельзя, например, красть женщин и детей»; «Заметили, что сейчас все идет в сторону матриархата? Откуда же он взялся?»; «Подтверждаю, играю уже 11 часов, из них движуха была часа полтора, остальное — катсцены типа „сходи с друзьями в бар, купи цветы Люсии, собери с Люсией стол“», — пишут обиженные геймеры.

При этом важная деталь: бытовые действия не означают, что игроку приходится постоянно обслуживать Люсию, многие из них необязательны. Если Джейсон игнорирует просьбы девушки, отношения могут ухудшиться, но игра не превращается автоматически в наказание за отказ выполнять домашние дела.

Что не так с мужчинами? Мнение психолога

Недовольство некоторых мужчин появлением бытовых заданий и элементов семейной жизни в GTA 6 может быть связано со страхом собственной уязвимости и неумением проявлять заботу, считает Ягудин.

«Дело не в том, что мужчина сознательно отказывается от власти. Дело в том, что у идентичности, выстроенной на силе и контроле, просто нет сценария заботы. Забота требует другого навыка — замечать состояние другого и подстраиваться. Если этого навыка не выработали, она переживается не как „я уступил“, а как „я не умею, и это сейчас станет заметно“. Раздражение здесь чаще защита от обнаружения собственной некомпетентности, а не борьба за иерархию», — объяснил Ягудин.

По его словам, мужчин долгое время учили обеспечивать семью, но не проявлять заботу. Если первое предполагает достижение конкретного результата, то второе требует эмоционального контакта с другим человеком.

Привлекательность агрессивных игровых персонажей психолог объяснил в том числе мгновенной и понятной обратной связью.

«Сила не требует отклика, забота требует. Чтобы быть опасным, партнер не нужен. Чтобы быть заботливым — нужен, и он может не ответить. И главное: агрессивного героя нельзя отвергнуть. Заботливого — можно. Там, где есть забота, появляется уязвимость, а уязвимость и есть то, от чего защищаются», — отметил специалист.

Ягудин уточнил, что при этом судить о готовности мужчины к отношениям исключительно по его реакции на бытовые задания в GTA 6 нельзя. Важно различать обычную скуку от игровой механики и презрение к самому проявлению заботы.

«Скука — нормально: человек пришел за приключением, а ему дали бытовое задание. А вот презрение к самой заботе, когда забота воспринимается как позор, слабость, что-то недостойное, — это уже не про игру. Это про то, как человек видит близость в принципе. И если такая реакция устойчива, повторяется и распространяется на реальные отношения, она действительно о чем-то говорит», — заключил Ягудин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.