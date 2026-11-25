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Четыре квартиры разрушены и восемь повреждены при взрыве газа в Кулунде

После взрыва газа в пятиэтажном доме в Кулунде Алтайского края пострадало 12 квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на центр управления регионом.

Четыре квартиры разрушены, еще восемь были частично повреждены.

На данный момент сотрудники МЧС ведут разбор завалов. Под ними еще могут находиться люди. Кинологи исследуют рухнувшие конструкции.

Взрыв газа в доме случился утром 24 ноября. Из-за этого обрушились два верхних этажа. Погиб один человек.

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