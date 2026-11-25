Москвичам на фоне снегопада посоветовали пользоваться метро, а не личными автомобилями. Осадки в столице ожидаются в течение всего дня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером 25 ноября загруженность дорог может достигнуть 8 баллов. В связи с этим машины — не лучший выбор для поездки на работу и обратно. При этом метро работает по расписанию и не зависит от погодных условий.

Москвичам, которые все-таки собираются ехать на автомобилях, рекомендуют закладывать не менее получаса к привычному времени в пути.

Ранее на отдельных участках МКАД и прилегающих съездах наблюдалось осложнение дорожной обстановки из-за снегопада.

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