Если в какой-то момент опытные автомобилисты перестают управлять транспортом в вечернее время, их семьи начинают списывать это на возраст. Однако изменения в поведении могут быть связаны с заболеванием. В разговоре с РИАМО офтальмолог, врач центра «Зрение» Марина Максимова перечислила признаки катаракты, которые родственники часто объясняют возрастом.

По словам врача, помутнение хрусталика развивается постепенно, поэтому человек сам не замечает перемен, а близкие видят только последствия.

Катарактальный хирург советует записать родителя на диагностику, если он жалуется на потускневшие краски или ощущение дымки перед глазами, видит ореолы и блики вокруг фар и фонарей вечером, часто просит подобрать новые очки. Еще один повод — если человек стал меньше читать, хуже узнает знакомых, отказывается от вождения в сумерках и неуверенно идет по лестнице.

«Каждый признак по отдельности легко объяснить усталостью или возрастом. Но если их несколько, стоит проверить хрусталик», — говорит Максимова.

При катаракте очки перестают помогать, и четкость возвращает только замена помутневшего хрусталика искусственной линзой.

Операцию проводят под местной анестезией каплями, разрез около 2 мм делают без швов, и домой пациент уходит в тот же день. Зрение в первые сутки может быть размытым, окончательный результат оценивают примерно через 3-4 недели.

«Операция стала еще бережнее. <…> Помутневший хрусталик убирают с помощью ультразвука, и на системе Alcon UNITY он работает в глазу меньше времени и с меньшей силой. Она непрерывно следит за температурой, сама снижает мощность, чтобы не допустить перегрева тканей, и поддерживает стабильное давление внутри глаза. Это помогает снизить риск отека и воспаления, и восстановление проходит спокойнее. При этом техника дает хирургу дополнительный контроль, а результат по-прежнему определяют его опыт и руки», — рассказала Максимова.

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